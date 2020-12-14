«Кобылий хвост»: Бородина отметилась в атласном платье изумрудного цвета и с новой прической

Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». Девушка за минувшие годы стала авторитетом не только для участников проекта, но и для поклонников. Девушка в 37 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Телеведущая не скрывает, что любит делать покупки. В доме знаменитости есть большая гардеробная, где она хранит свои наряды, коллекции сумок и очков. А вот на работе для нее создают образы стилисты.

Недавно Ксения похвасталась новым пуховиком Prada оливкового цвета. В понедельник, 14 декабря, она предстала в своей обновке, а также в джинсах и ботинках Dior. Девушка показала свой зимний аутфит, чтобы его оценили фанаты.

А вот на съемочной площадке девушка переоделась в более изысканный наряд. На этот раз телеведущая предстала в атласном платье изумрудного цвета. Наряд дополнил широкий пояс. Бородина покрасовалась с ярким макияжем, а также показала новую прическу. Если раньше она наращивала волосы, но последние несколько лет относится к этому отрицательно. Телеведущая на этот раз решила преобразиться, использовав накладной хвост.

«Конечно, непривычно. Хороший шампунь, пользуешься и сразу вырастает кобылий хвост, грива», — призналась она.

Многим поклонникам лук девушки пришелся по вкусу. Многие также предложили Ксении снова отрастить длинные локоны. «Ох, красотка», «Как вам идет этот цвет», «Длинный хвост — так круто», «Вы красотка, а с длинными локонами вообще бомба», «Богиня», «Наряд роскошный», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

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