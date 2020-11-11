Ани Лорак в комбинезоне и на шпильках появилась на новогодних съемках

Артистка побывала в «Главкино», где проходят съемки праздничного концерта для новогодней ночи. Девушка выбрала элегантный образ для выступления.

Ани Лорак в последнее время усиленно работает. Она готовится выпустить клип на новый трек. Поклонники с нетерпением ждут премьеры очередного хита. Также поп-дива посещает различные съемки: давать концерты артисты не могут из-за пандемии коронавируса. Но украинская исполнительница не перестает появляться на публике, то раздавая интервью, то демонстрируя новые образы. Также артистка в свободное время гуляет со своей дочкой Софией.

До Нового года остается полтора месяца, поэтому уже стартовали съемки праздничных концертов и передач. Канал «Муз-ТВ» накануне начал съемки новогоднего концерта в «Главкино». Там побывали: Филипп Киркоров и Дава, Полина Гагарина, Юлия Савичева, Альбина Джанабаева, а также другие звезды. Приехала на мероприятие и Ани Лорак. Зрители увидят ее в главную ночь в году в облегающем черном комбинезоне и на каблуках.

После выступления Лорак запечатлелась на улице. Она переоделась в черный демисезонный костюм и уютный объемный пуховик алого цвета. Поклонники отметили, что певица прекрасна не только в концертных нарядах, но и своих повседневных образах.