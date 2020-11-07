Стильно и уютно: Ани Лорак в шелковой рубашке и пуховой жилетке отметилась на съемках

Ани Лорак летом посвятила себя дочке Софии. Она ездила на отдых в Грецию. Там певица смогла не только набраться сил, но и уделить все свое внимание подрастающей наследнице. А осенью артистка вернулась к активной работе. В отличие от многих коллег, она почти не выступает из-за пандемии, но участвует в съемках, дает интервью на радио и посещает разные телепрограммы. Каждый раз девушка хвастается стильными образами.

Лорак этой осенью отдает предпочтение стилю спорт шик. Она сочетает джоггеры и толстовки с массивными ботинками и сумками люксовых брендов. Порой певица также носит косухи, плащи и куртки. А 7 ноября она завершила съемки в новом проекте. Девушка предстала в гримерке. На новых фото Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) позировала с новой укладкой. Волосы ей завили, сделав волны. Шелковая рубашка белого цвета подчеркнула ее загорелую кожу. Поверх артистка надела черную пуховую жилетку.

«Когда съемка закончена и радостно от проделанной работы!» — написала знаменитость.

Поклонники обрадовались новостям. Они уверены, что 42-летняя певица сняла новый клип, которого фанаты давно ждут. Многие отметили, что артистка находится в прекрасной форме, а прическа ее только украсила. «Такая вы красивая, слов нет», «Это определенно будет очень красиво! Ждем», «Очень интересно, что же такое интересное нас ждет», «Какая вы красивая. Вам очень идет такая укладка», «Вы прекрасная, кудряшки вам очень идут», — прокомментировали пост подписчики.