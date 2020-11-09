«Делюсь сокровенным»: Лорак без макияжа устроила танцы в облегающих лосинах

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. При этом количество ее поклонников в России только растет. Девушка воспитывает дочку Софию от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, с которым развелась после 10 лет брака. Наследница артистка недавно тоже запела. Поклонники отмечают, что девочка очень похожа на звездную маму и пророчат ей успешную карьеру в шоу-бизнесе.

Минувшим летом Лорак отдыхала в Греции. Артистка всегда подбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Этой осенью поп-дива часто носит и пуховики, и глянцевые плащи. На днях она делилась кадрами со съемок фильма: певица выглядела безупречно с волнистыми волосами и вечерним макияжем.

А теперь Каролина (Настоящее имя звезды, — Прим. ред.) опубликовала видео, на котором оттачивает хореографию перед предстоящими выступлениями. Певица облачилась в лосины и кроп-топ черного цвета. Лорак была без макияжа, а ее волосы были собраны в хвост. Она зажигательно двигалась под собственный трек.