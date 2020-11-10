«В этом году все по-другому»: Гагарина в сверкающем платье запечатлелась на новогодних съемках

Полина Гагарина в этом году работает не меньше, чем обычно. Несмотря на пандемию коронавируса, девушка то и дело устраивает выступления на радио или на телешоу. Не так давно певица призналась, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь она сама воспитывает не только сына от первого брака Андрея, но и трехлетнюю дочку Мию. При этом артистка недавно заявила, что начинает новую жизнь.

Гагарина не показывает расстройства, а напротив — много смеется. В последнее время девушка позволяет поклонникам увидеть ее закулисную жизнь и часто хвастается новыми нарядами. Певица недавно обновила гардероб, добавив множество элегантных платьев. А 10 ноября она сообщила, что стартовали новогодние съемки, так как до главного события года осталось меньше двух месяцев.

На новом видео Полина в сверкающем мини-платье из пайеток зажигательно танцует со своим коллективом. Она под фонограму исполнила хит «Расстояния», оттачивая движения. Репетиция прошла в зале, украшенном большими снежинками.

«Начались новогодние съемки, совсем скоро начнется предновогодняя суета, хотя в этом году все по-другому… и как прежде точно не будет», — поделилась звезда.

Поклонники были рады новостям, что развлекательные передачи снимаются. При этом многие поразились тому, какой стройной стала певица. Фанаты одарили девушку комплиментами. «Богиня, как всегда шикарна», «Такая милая», «Королева», «Ооой, скорее бы Новый год. А вы как всегда прекрасна», «Гагарина постоянно на позитиве, и горят глаза», «Очень красиво, потрясающая», «Неподражаемая», — прокомментировали пост подписчики.