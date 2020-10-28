В стиле «Великого Гэтсби»: Загитова в черном мини-платье с перьями предстала перед Ягудиным

Алина Загитова в 2019 году стала чемпионкой мира по фигурному катанию. А вот потом у девушки выступления стали менее стабильны в исполнении. После неудачного катания в финале Гран-при она отказалась от участия в Чемпионате России. Пока 18-летняя спортсменка не завершила карьеру, но в этом году попробовала свои силы в качестве ведущей. Она стала напарницей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период».

больше по теме Алина Загитова не появится на льду в официальных соревнованиях до конца 2020 года Фигуристка до сих пор не определилась со своим будущим.

Девушка каждый раз появляется на льду в новых нарядах. Она берет интервью у участников и старается их поддерживать до и после ледовых номеров. Алина уже предстала в комбинезоне и розовом платье с баской. Каждый раз она очаровывает публику женственными образами. На очередных съемках она появилась в мерцающем черном мини-платье с перьями. Перчатки в тон и ободок с пером дополнили лук в стиле «Великого Гэтсби». Загитовой сделали легкие кудри и макияж с алой помадой. А вот Ягудин облачился в серо-фиолетовый костюм с бабочкой.

Юная фигуристка произвела впечатление на поклонников. Многие не ожидали ее увидеть в ретро-образе. Она получила множество комплиментов. В ритме танца — такова тема пятого выпуска шоу. На лед снова выйдут все пары, но на этот раз в конце передачи проект покинут те, кто получил наименьшее количество баллов от судей. К слову, сильно переживает из-за неудач Ольга Бузова, которая уже занимала последнее место. Она старается улучшить навыки катания на льду, чтобы задержаться на шоу и не раз впечатлить жюри.

А вот лидером уже долгое время является Ольга Кузьмина. Актриса каждый раз удивляет публику высокими поддержками, новыми техничными фишками и своим актерским мастерством. Пока она является главной претенденткой на победу, но впереди еще два месяца проката. Увидеть новый выпуск шоу можно уже в эту субботу, 31 октября, на Первом канале. А узнать, какие номера подготовили участники можно прямо сейчас — в большой колонке портала Teleprogramma.pro.