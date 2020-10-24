Алина Загитова в розовом платье с баской появилась на льду с Алексеем Ягудиным

В этом году стартовал уже шестой сезон шоу «Ледниковый период». На льду появилось много новых лиц от Ольги Бузовой до Ольги Кузьминой. Также и среди профессиональных фигуристов, которые выступают опорой и партнерами, теперь есть новые имена. А вот судьи практически неизменны. Татьяна Тарасова всегда пристально следит за исполнением каждого элемента, как и Татьяна Навка. Но пока самой строгой проявляет себя Елена Исинбаева.

А вот ведущей шоу стала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка — теперь напарница Алексея Ягудина. Она поддерживает частников проекта и берет у них интервью. Пока 18-летняя спортсменка не может скрыть волнения, но с каждым разом находит наиболее подходящие слова для тех, кто проявил себя или наоборот — ошибся и расстроен. На этот раз она предстала на льду в розовом силуэтном платье с баской. Фигуристка предстала перед Ягудиным в женственном наряде.

За минувшие недели она успела подружиться с Ольгой Бузовой. Они обменялись любезностями в гримерке. На проекте Алина вновь поддержала девушку, так как она находится в конце по баллам в таблице участников. А вот Ирина Пегова, Регина, Тодоренко, Влад Топалов и Вячеслав Чепурченко получили хорошие оценки и заслужили похвалу ведущих и судей. К слову, пока первое место занимает Олька Кузьмина. Девушка с первых выпусков показывает блестящие результаты на льду.