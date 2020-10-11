Загитова в платье-толстовке и розовых «сапогах-дутиках» позировала с цветами от поклонника

Похоже, что армия поклонников Алины Загитовой после ее дебюта в качестве ведущей на телевизионном шоу «Ледниковый период» значительно выросла. Ее личный блог наполняется снимками с букетами – один красивее и больше другого.
Ранее 18-летняя звезда позировала с розами, собранными в виде большого солнца. На сей раз букет оказался классическим по смыслу, но не по объему. Сложно представить, сколько в нем собрано бутонов.
На обнародованном в Instagram снимке девушка предстает в своей обыденной одежде – в удобном платье-толстовке черного цвета, плотных колготках и розовых «сапогах-дутиках». Не смогла пройти мимо такого зрелища фигуристка Татьяна Тотьмянина, жена Алексея Ягудина, с которым Алина ведет ледовое шоу на главном канале страны.
«Красоте красота», — прокомментировала она кадр.
«Целое море цветов для самой прекрасной девушки. Подарок настоящего мужчины, браво», «Алина, ты достойна получать такие корзины цветов», «Очень красиво!!! Алина, ты прекрасна! Болельщику огромное спасибо!!», «Достойный букет для нашей Королевы», «Алиночка, ты достойна всех цветов мира!» — отметились фолловеры.