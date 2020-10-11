Загитова в платье-толстовке и розовых «сапогах-дутиках» позировала с цветами от поклонника

Татьяна Тотьмянина не смогла пройти мимо этого момента и прокомментировала.

Похоже, что армия поклонников Алины Загитовой после ее дебюта в качестве ведущей на телевизионном шоу «Ледниковый период» значительно выросла. Ее личный блог наполняется снимками с букетами – один красивее и больше другого.

Ранее 18-летняя звезда позировала с розами, собранными в виде большого солнца. На сей раз букет оказался классическим по смыслу, но не по объему. Сложно представить, сколько в нем собрано бутонов.

На обнародованном в Instagram снимке девушка предстает в своей обыденной одежде – в удобном платье-толстовке черного цвета, плотных колготках и розовых «сапогах-дутиках». Не смогла пройти мимо такого зрелища фигуристка Татьяна Тотьмянина, жена Алексея Ягудина, с которым Алина ведет ледовое шоу на главном канале страны.

«Красоте красота», — прокомментировала она кадр.