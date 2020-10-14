Алина Загитова в мерцающем комбинезоне с шортами предстала перед Алексеем Ягудиным

Алина Загитова стала чемпионкой мира в 2019 году. А еще раньше она завоевала олимпийское золото. Также девушка была признана самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все главные старты в этом виде спорта. В этом году ей исполнилось 18 лет. Девушка не раз возглавляла рейтинги самых красивых россиянок среди спортсменок. Неудивительно, что именно ей доверили вести шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным.

Фигуристка привыкла выступать на льду, а не брать интервью, поэтому она не может скрыть волнения, когда идут съемки. Но ее всегда выручает Ягудин, который имеет большой опыт в разных сферах, включая телевидение. Каждый раз у спортсменки есть возможность показать новый наряд. В прошлый раз Алина выбрала платье бэби-долл цвета фламинго. Наряд подчеркнул ее молодость. А вот для третьего эфира она предпочла более сдержанный и элегантный лук.

В ближайшем выпуске зрители увидят Загитову в черном комбинезоне с эффектом мерцания. За счет расклешенных шорт она показала свои стройные ноги. Волосы девушки были распущены, а также ей нанесли макияж с акцентом на губы. В образе современной леди она предстала перед Ягудиным, который тоже облачился во все черное, отдав предпочтение костюму в полоску.

Новый выпуск посвящен кино, поэтому его участники выступят под саундтреки из известных фильмов, а также примерят образы знаменитых киногероев. Так, Ирина Пегова стала Фридой, а Ольга Кузьмина — Лилу из «Пятого элемента». Увидеть красочные выступления можно будет уже в субботу, 17 октября в 17:20 на Первом канале. А подглядеть, в каких нарядах будут участники, можно в большой колонке портала Taleprogramma.pro.