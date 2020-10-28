Закулисные тайны нового сезона шоу «Холостяк»
Видео
5 способов красиво завязывать платок: мастер-класс от стилиста
Видео

Пятый выпуск «Ледникового периода»: Пегова в дерзком мини, а Маркони бьет бокалы

Что покажут в выпуске, который выйдет в эфир 31 октября.

Пятый выпуск «Ледникового периода»: Пегова в дерзком мини, а Маркони бьет бокалы
Какими мы увидим звезд в пятом выпуске «Ледникового периода». Фото: Первый канал/Ли Максим

По просьбе читателей портала Teleprogramma.pro мы продолжаем заранее рассказывать, что покажут в новом выпуске популярного шоу Первого канала «Ледниковый период».

В субботу, 31 октября, между участниками уже начнутся соревнования. А это значит, что пары, получившие наименьшее количество баллов, будут покидать проект.

В ритме танца – такова тема пятого выпуска. Надежда Михалкова и Максим Маринин станцуют танго под песню из кинофильма «Утомленное солнце».

Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото
Надежда Михалкова и Максим Маринин. Фото: Первый канал/Ли Максим

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко разобьют бокалы в порыве страсти.

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото
Владимир Маркони и Маргарита Дробязко. Фото: Первый канал/Ли Максим

Мария Петрова и Дмитрий Сычев изобразят детективную историю на льду, пытаясь украсть ожерелье на глазах телезрителей.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото
Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото: Первый канал/Ли Максим

А Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова зажгут под свинг в исполнении Бенни Гудмена.

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Фото
Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Фото: Первый канал/Ли Максим

А вот так будут выглядеть другие участники проекта:

Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото
Влад Соколовский и Екатерина Боброва. Фото: Первый канал/Ли Максим
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото
Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото: Первый канал/Ли Максим
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото
Влад Топалов и Елена Ильиных. Фото: Первый канал/Максим Ли
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото
Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Фото: Первый канал/Ли Максим
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал/Ли Максим
Ольга Паутова и Максим Шабалин. Фото: Первый канал/Ли Максим
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото
Евгений Пронин и Татьяна Волосожар. Фото: Первый канал/Ли Максим
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото
Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото: Первый канал/Ли Максим
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото
Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото: Первый канал/Ли Максим
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото
Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото: Первый канал/Ли Максим

Тэги

«Ледниковый период»Влад СоколовскийВлад ТопаловВладимир МаркониВольфганг ЧерниВячеслав ЧепуренкоИрина ПеговаМария Луговая