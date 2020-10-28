Пятый выпуск «Ледникового периода»: Пегова в дерзком мини, а Маркони бьет бокалы

Что покажут в выпуске, который выйдет в эфир 31 октября.

По просьбе читателей портала Teleprogramma.pro мы продолжаем заранее рассказывать, что покажут в новом выпуске популярного шоу Первого канала «Ледниковый период».

В субботу, 31 октября, между участниками уже начнутся соревнования. А это значит, что пары, получившие наименьшее количество баллов, будут покидать проект.

В ритме танца – такова тема пятого выпуска. Надежда Михалкова и Максим Маринин станцуют танго под песню из кинофильма «Утомленное солнце».

Владимир Маркони и Маргарита Дробязко разобьют бокалы в порыве страсти.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев изобразят детективную историю на льду, пытаясь украсть ожерелье на глазах телезрителей.

А Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова зажгут под свинг в исполнении Бенни Гудмена.

А вот так будут выглядеть другие участники проекта: