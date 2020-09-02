«Я сегодня очень модная»: Алсу на отдыхе облачилась в широкие джинсы и «молочный» кардиган

37-летняя певица призналась, что 20 лет не надевала наряды такого кроя. Она получила комплименты от дочерей и поклонников.

Алсу весь карантин провела с семьей. Даже годовщину со дня свадьбы с Яном Абрамовым она провела в четырех стенах. Певица не теряла время даром, поэтому не только навела порядок в гардеробной, но и сблизилась с детьми: дочками Микеллой и Сафиной, а также сыном Рафаэлем. Артистка стала одеваться более молодежно, а также теперь танцует на камеру с наследницами для «Тик-Тока». А в конце лета звездная семья улетела в долгожданный отпуск.

По слухам, Алсу проводит время в Черногории. Она уже успела покататься на яхте и устроить романтический вечерний променад с мужем по побережью. На днях певица отметилась в платье-рубашке в пол и с сумкой Louis Vuitton. Наряд, который актуален в этом году, привел в восторг ее фанатов. Артистка выглядела очень элегантно. А теперь она похвасталась новым образом, благодаря которому получила комплименты уже от дочек.

Алсу позировала на улицах курортного города в широких джинсах с низкой посадкой, которые в тренде в этом году, и белом топе с молочным кардиганом. Певица подчеркнула загорелый живот и осиную талию. Волосы она собрала в пучок, а также сделала неброский макияж. Артистка надела крупные серьги-кольца.

«Дети сказали, что я сегодня очень модная, хотя я даже не пыталась ею быть! Помню, джинсы такого кроя (широкие с заниженной талией) я носила лет 20 назад! То чувство, когда была уверена, что „это точно больше никогда не надену“», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились образом многодетной мамы и ее безупречной фигурой. «Ой, опять клеш в моде? Класс», «Шикарная», «Вам идет», «Да одежда из детства. Я тоже иногда одеваю такое», «Какой идеальный пресс», — прокомментировали пост подписчики.