«Подчеркивает достоинства фигуры»: Алсу, Навка, Кудрявцева и другие звезды выбрали юбки-футляры

В современном мире женщинам всегда хочется чувствовать себя комфортно в одежде, но не всегда ситуация позволяет носить шорты, джинсы или комбинезоны. Впрочем, если одна универсальная вещь, которая подойдет и для театра, и для офиса, и даже для свидания. Идеальным вариантом можно назвать платья и юбки-футляры, которые подчеркивают женственные формы. Фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова для читательниц портала Teleprogramma.pro прокомментировала образы звезд в подобных стильных нарядах.

Звездные модницы

Лера Кудрявцева на работе привыкла выглядеть элегантно. Вернувшись на съемочную площадку после отпуска она предстала в кожаной юбке-футляре небесного цвета, которую сочетала с эффектной блузкой и туфлями-лодочками. 49-летняя телеведущая обладает стройной фигурой, но часто ее корректирует подобными силуэтными нарядами.

«Подобная юбка — отличное трендовое решение, если вы хотите надеть модель юбки-футляр. В этом образе особенно хочется отметить интересный верх, который хорошо сочетается с ремнем. Кожаный материал позволяет юбке держать правильную форму, добавляет правильную структуру и объем на поясе. Рукава на блузке, кстати, удачно балансируют бедра. Если бы это была облегающая блузка, но бедра казались бы гораздо шире, чем они есть на самом деле. Модель юбки или платья-футляр подходит практически для каждого типа фигуры, но изделие нужно правильно интегрировать в полноценный образ. У Леры обозначена талия, что правильно разделяет фигуру и акцентирует внимание на нужных местах, подчеркивая достоинства. Причем если бы ремень был узким, то образ сразу бы стал старомодным, а вот объемное решение убивает не два, а сразу несколько зайцев одним выстрелом», — высказалась эксперт.

Светлана Ходченкова тоже в первой череде эффектных женщин. Актриса зачастую играет роковых красоток. В ее гардеробе есть платье-футляр белого цвета, который позволяет открыть ноги и подчеркнуть талию.

«Хочется похвались образ за то, что сделан акцент на талии. У Светланы Ходченковой очень стройная форма тела, поэтому трудно составить образ, неправильно сбалансировав объемы. Но, к сожалению, у нее это получилось. Низ прекрасный: на худых девушках платье футляр смотрится потрясающе, вспомните хотя-бы Одри Хепберн в легендарном фильме „Завтрак у Тиффани“. Верх — мимо. Вырезы на плечах и ненужный объем в груди, который перетянут ремнем, визуально „опустил“ всю верхнюю часть тела. Нет формы, пропала структура, которая так хорошо подчеркнула достоинства фигуры в нижней части. Голые плечи и рукава не выгодно увеличили верх, которые по сравнению с бедрами выглядят слишком большими. Если бы они увеличивались правильной формой, то в целом все выглядело бы более собранно», — отметила Анна.

А Татьяна Навка не часто выходит в свет, но если делает это, то всегда выглядит женственно. После карантина и отпуска в Сочи фигуристка блеснула на светском рауте в белоснежном платье на золотых бретельках. Наряд с акцент на груди подчеркнул ее загар. Образ она дополнила розовым блейзером.

«Сразу в глаза бросается грудь, которая слишком высоко выделяется швом на платье. В целом белый цвет ей очень идет, но эти бретели в виде золотых цепей…Это дешевит образ. Платье не подчеркивает талию, хотя платье-футляр должно выполнять эту функцию. Плотность ткани практически отсутствует, а это могло бы вытянуть силуэт. Блейзер абсолютно из другой пьесы. Цвет фуксии с белым и золотым в целом приближает образ к забытым 2000-ным», — пояснила Бжедугова.

Алсу всегда отличалась отменным чувством стиля. В свой день рождения певица предстала в необычном костюме из топа и юбки-футляр небесного цвета. Наряд облегал ее стройную фигуру и оттенял кожу. Артистка получила сотни комплиментов в тот день.

«Очень приятный образ у Алсу. Ей идут нежные цвета, мне кажется это ее стиль. К кожаной юбке она подобрала топ из другого материала, но он не выглядит слишком мягким, поддерживая структуру всего образа. Хороший вариант для лета, хотя я бы все-таки предпочла надеть сверху блузку или даже футболку из плотного материала, так образ выглядел бы более актуально», — рассказала эксперт.

52-летняя Екатерина Стриженова привыкла быть на виду, так как ведет телепередачи. Образ женщины элегантные и сдержанные, но летом она позволяет себе выглядеть более кокетливо. Принт горох стал одним из ее любимых.

«На Екатерине Стриженовой можно посмотреть пример того, как НЕ надо носить платье-футляр с подобным типом фигуры. Платье подчеркнуло все недостатки, сделало акцент на животе, а принт в горошек увеличил бедра. Нет никакого пояса, который мог бы как-то собрать фигуру. Платье прибавляет не только возраста, но и несколько лишних килограммов», — отметила Анна.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Бжедугова, модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.