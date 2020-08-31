Алсу в платье-рубашке в пол и с сумкой Louis Vuitton за 183 тысячи рублей отметилась на отдыхе

Алсу была одной из первых знаменитостей, кто заперся дома в самоизоляции. Почти три месяца она не покидала свой особняк. Певица успела сблизиться с дочками Сафиной и Микеллой, а также впервые показала своего сына Рафаэля. Она занималась домашними делами, навела порядок в гардеробной и записала несколько видео с наследницами. В последнее время стиль 37-летней артистки стал более молодежным. Она все чаще облачается в одинаковые наряды с дочками.

А недавно Алсу улетела в отпуск. Девушка наслаждается последними днями лета на море. Поклонники предположили, что певица приехала в Черногорию с семьей, так как эта страна недавно открыла свои границы для российских туристов. В первые дни артистка устроила себе морскую прогулку на яхте. А накануне она отправилась на прогулку. На новых фото она позирует в белоснежном платье-рубашке в пол. Наряд с поясом она дополнила кожаными белыми сандалиями. Нежный макияж, аккуратно собранные волосы и крупные золотые серьги дополнили образ элегантной леди.

Также Алсу похвасталась сумкой Louis Vuitton, которая на официальном сайте бренда стоит 183 тысячи рублей. Певица успела загореть, поэтому наряд подчеркнул ее золотистую кожу. В таком трендовом летнем образе она прошлась по набережной.

«Лето — это состояние души», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой многодетной мамы. Многие одарили ее комплиментами. «Чудо, как хороша», «Смуглая красавица», «Какая же вы красавица, слов нет!», «Какие виды красивые!!», «Очень красивый летний образ», «Какое стильное платье, особенно когда его украшает такая волшебная девушка», «Самая стильная», — прокомментировали пост подписчики.