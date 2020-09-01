«Такие уже взрослые девочки»: Алсу сделала селфи с подросшими дочками на яхте

Алсу в этом году отпраздновала 37-летие. Певица не часто появляется на публике, а карантин дал ей повод больше времени провести с семьей. В своем особняке она навела порядок, а также успела сблизиться с детьми. Как известно, артистка многодетная мама. Ее дочке Сафине 7 сентября исполнится 14 лет, второй дочке Микелле уже 12 лет, а сыну Рафаэлю четыре года. В конце лета все они отправились отдыхать на море. По слухам, звездная семья приехала в Черногорию.

На днях Алсу поделилась снимками, на которых гуляет по побережью. Певица продемонстрировала стильный образ с платьем-рубашкой и сумкой Louis Vuitton. А также впервые за долгое время девушка опубликовала фото с мужем Яном Абрамовым, развеяв сплетни о разладе в отношениях. Бизнесмен нежно обнимал возлюбленную за талию на фоне заката. А 1 сентября артистка решила поздравить всех с Днем знаний. Она опубликовала селфи, на котором позирует с подросшими дочками на яхте.

Алсу предстала в белой рубашке и с нюдовым макияжем. Рядом с ней были Микелла и Сафина, которые показали свою природную красоту, отказавшись от косметики.

«Мои такие уже взрослые девочки, а вроде только вчера носили бантики, учились читать и писать.. Всех с Днем знаний и хорошего учебного года (надеюсь, не online)», — написала звезда.

К слову, она позаботилась, чтобы ее дети получили лучшее образование. Девочки учатся в интернациональной школе и уже безупречно владеют английским языком. Поклонники восхитились звездной семьей. «Да, такие уже большие и красавицы. А мама, как старшая сестра», «Микелла и Сафина так повзрослели, и стали очень похожи друг с другом», «Вот не верится что это девочки Алсу…сама такая..», «Вы как сестрички», — прокомментировали пост подписчики.