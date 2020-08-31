«Какие красивые!»: Алсу в белоснежном платье в пол предстала в объятиях Яна Абрамова на отдыхе

Алсу с юных лет выступает на сцене. Девушка давно завоевала любовь поклонников не только вокалом, но своей красотой. Ко всему прочему, она старается выглядеть элегантно, избегая вульгарных образов. Певица уже 14 лет живет в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них подрастают наследники: 13-летняя Сафина, 12-летняя Микелла и четырехлетний Рафаэль. Весь карантин звездная семья не покидала свой особняк, а в конце лета они отправились отдыхать на море.

Пока Алсу скрывает место дислокации, но поклонники подозревают, что она проводит время в Черногории. В первые дни певица отправилась кататься на яхте с детьми. Она наслаждалась хорошей погодой и шумом моря. А накануне девушка отправилась гулять по побережью. Сначала она позировала одна, а потом поделилась редкими фото со своим мужем. Артистка предстала в белоснежном платье-рубашке в пол с пышными рукавами и поясом. Наряд дополняли сандалии. Волосы звезда собрала, открыв лицо. На ее плече была сумка Louis Vuitton.

Абрамов в белых брюках и полосатом поло нежно обнимал возлюбленную. Наряд оттенял ее загорелую кожу. Поклонники поразились тому, как похудел бизнесмен. Некоторые даже его не узнали. Многие одарили пару комплиментами.