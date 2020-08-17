«Цвет взбесившейся Барби»: Высоцкая отметилась в бикини, оттенок которого впечатлил Хромченко

Ведущая «Модного приговора» заметила, что в этом сезоне очень актуальны все розовые тона.

Юлии Высоцкой накануне исполнилось 47 лет, в этот день звезда обнародовала в личном блоге фотографию из детства, представ в кадре трогательной маленькой девочкой с огромным бантом на макушке.

А ее муж Андрей Кончаловский очаровал публику признанием – каждый август в честь дня рождения любимой жены они считают медовым месяцем. 82-летний режиссер не преминул добавить, что «иногда и между августами». Эти слова невероятно растрогали артистку, которая по прошествии 24 лет совместной жизни обожает своего супруга и называет его «единственным мужчиной».

Сохранила Юлия и юношеский задор, а также отличную фигуру, которой могут позавидовать 30-летние девушки. В своем Instagram она опубликовала снимок в ярко-розовом бикини, сделав акцент на так называемой «ложбинке греха» — зоне декольте. Столь поэтично эту точку назвал как-то ведущий «Модного приговора» Александр Васильев. Его же коллега Эвелина Хромченко не менее ярко высказывалась о розовом тоне, который выбрала для своего пляжного наряда Высоцкая.

«Цвет взбесившейся Барби», — обозначила его она.

Модный эксперт сказала, что розовый в этом сезоне необычайно популярен, в том числе и этот оттенок, который так любят блондинки.