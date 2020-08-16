«Мои дети, спасибо!»: Высоцкая обнародовала редкое семейное фото в день своего рождения

Трудно поверить, но очаровательной и хрупкой Юлии Высоцкой 16 августа исполнилось 47 лет. В этот день звезда решила обнародовать в личном блоге редкий архивный кадр из семейного альбома.

На черно-белом фото жена режиссера Андрея Кончаловского предстала совсем маленькой девочкой с белым бантом в горох. Специально для эффектного снимка девочка позировала с мячом. Пожалуй, такие карточки есть у каждой женщины, которая провела свое детство в СССР. В то время фотографы наведывались в детские сады и предлагали сняться с любимыми игрушками, составляя из них памятные альбомы.

«Мамочка, спасибо! Мои дети, спасибо! Мой любимый единственный мужчина, спасибо! Я люблю вас бесконечно, давайте жить вечно! Ваша Юля. #мойдень» — подписала она кадр.

Отметим, что у актрисы и режиссера двое детей – Мария, которая родилась в 1999-м году и Петр, появившийся на свет в 2003-м. К сожалению, дочь Высоцкой после трагической автомобильной аварии до конца не реабилитировалась. Семья артистки скрывает состояние девочки, которая долгое время находилась в коме. Известно, что она находится в одной из клиник и пытается восстановить свою физическую форму.