«Великолепно впишется серый, голубой»: Хромченко научила модно сочетать розовые вещи

В этом сезоне особенно приветствуются комбинации с зелеными оттенками.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале предложила в этом сезоне комплектовать розовый цвет оттенками молодой травы и показала пример.

На подиум вышла героиня программы Валентина, примерив ярко-розовый жакет с рукавами-буфами, длинную зеленую юбку с сумочкой в тон и серебристые туфли на шпильке.

«Поскольку дизайнеры прекрасно понимают, что женщины не перестанут любить розовый цвет, даже в оттенке «взбесившейся Барби», в котором выполнен жакет, они начали думать, как же сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А еще, чтобы это выглядело модно и корректно.

Поэтому дизайнеры стали компоновать розовый разными другими цветами. Один из распространенных вариантов сезона «Лета-2020» – это сочетание розового в оттенке цикламена, как в данном случае, с оттенком молодой травы и разных других вариантов оттенков зеленого. В эту группу также великолепно впишется серый, голубой, особенно теплый тон голубого. Разные оттенки розового тоже зажгут ваш комплект дополнительными интересными гранями», — рассказала ведущая.