Любовь в чистом виде: 82-летний Кончаловский рассказал о ежегодном медовом месяце с Высоцкой

Накануне Юлии Высоцкой исполнилось 47 лет, в личном блоге звезда поблагодарила в этот день своих близких: «единственного мужчину» Андрея Кончаловского, детей и маму. А также поделилась архивным снимком из детства, на котором звезда предстала маленькой девочкой с большим бантом и любимой игрушкой.

Позже ведущая телешоу «Едим дома» отметила праздник в узком кругу. Сидя за столом в уличном кафе, муж Юлии произнес трогательные слова:

«У Юлечки сегодня день рождения. С тех пор, как мы встретились, каждый август у нас медовый месяц — honeymoon в чистом виде. А иногда бывает и между августами тоже. Поздравляю!»

Услышав это, Высоцкая расцвела и нежно прижалась щекой к своему супругу.

Отметим, что вопреки скептикам, которые не верили в состоятельность их брака из-за большой разницы в возрасте, они счастливы вместе уже 24 года. Недавно режиссер поделился секретом прочности их отношений. Он довольно прост и заключается всего в одной фразе: