«Сексуально, но не вульгарно»: похудевшая Каменских засветила «ложбинку греха» в купальнике на шнуровке

Настя Каменских выбрала для отдыха этим летом солнечную Турцию. На пляжах Кемера певица сделала уже не один удачный фотокадр. Похоже, что с собой она взяла с десяток купальников, продемонстрировав в личном блоге по меньшей мере пять из них.

Трендовый полосатый на завязках, пара леопардовых, черные мини-бикини, спортивный…. В общем, глаза разбегаются и задерживаются на шикарной фигуре артистки одновременно. Многие поклонники Насти заметили, что она сильно похудела в последнее время. Кто-то нашел это особенно симпатичным, а кто-то загрустил по прежней пышке. В любом случае, харизма и потрясающая энергия девушки никуда не пропала.

К удивлению некоторых фолловеров, привыкших лицезреть звезду в максимально открытых пляжных нарядах, жена Потапа предстала на последнем фото в социальных сетях в закрытом белом купальнике. Однако Настя была бы не Настей, если бы не привнесла в наряд каплю пикантности.

На сей раз она интригующе ослабила шнуровку в области декольте, которую французы красиво называют «ложбинкой греха». В одной из программ «Модного приговора» Александр Васильев рассказывал, что для мужчин нет ничего привлекательнее, чем вырез в этой зоне.

Кстати, судя по отзывам фолловеров в Сети, этот купальник действительно привлек не меньше внимания, чем бикини.