Третий выход невесты: Бондарчук в белом мини-платье и на шпильках «зажгла» на свадьбе

Светлана Бондарчук после развода с Федором Бондарчуком не долго была одинока. Вот уже около двух лет она живет с бизнесменом Сергеем Харченко. После карантина появились слухи об их скорой свадьбе. Сама светская львица хранила молчание, но на днях повеселилась на девичнике. 15 августа состоялась вторая в жизни звезды свадьба. Она расписалась со своим возлюбленным в Гагаринском ЗАГСе столицы.

Невеста предстала перед женихом и друзьями в белом лаконичном платье из тюли и кружевной накидке. Наряд обошелся ей в 700 тысяч рублей. Однако для банкета она приготовила еще два образа. А вот Сергей был весь вечер в черном костюме и галстуке. Приехав в ресторан молодожены фотографировались с гостями у фотозоны, где были колосились ростки пшеницы. Яна Рудковская, Надежда Оболенцева, Матильда Шнурова, Марина Юдашкина и другие селебрити стали гостями праздника.

Второй раз Бондарчук вышла к публике уже в пышном мини-платье мятного цвета с объемными рукавами. Наряд она дополнила фатой в тон. Открытые босоножки на шпильке визуально делали ее ноги еще длиннее. Наряд в стиле бэби-долл очаровал гостей. Невеста с радостью пообщалась с Рудковской, а потом стала обниматься с возлюбленным и принимать поздравления.

Уже ближе к ночи Светлана словно Золушка уже предстала в белоснежном мини-платье с пышными рукавами. Она снова надела фату уже белого цвета. Сначала девушка танцевала с подругами под всем известные хиты. А вот под мелодичную музыку закружилась со своим женихом. Гости желали новобрачным счастья. Напомним, что Бондарчук на шесть лет старше своего избранника. У нее есть не только дети от первого брака, но и уже подрастают внуки.