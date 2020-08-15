51-летняя Бондарчук на свадебном банкете появилась в мятном платье в стиле бэби-долл

Светская львица вышла замуж за своего избранника Сергея Харченко. После ЗАГСа она собрала друзей в фешенебельном ресторане. За день невеста сменила три образа.

Светлана Бондарчук последние несколько лет живет с Сергеем Харченко. Дизайнер и бизнесмен на пять лет младше своей избранницы. Они любят путешествовать, а вот о детях не думают, так как у них есть наследники от прошлых отношений. Более того, светская львица уже успела стать бабушкой. Однако недавно появились слухи о ее скорой свадьбе, а следом просочились кадры с девичника, на котором она зажигала в черном мини-платье и короне.

15 августа Бондарчук отправилась в один из столичных ЗАГСов, где сочеталась браком с возлюбленным. 51-летняя невеста выбрала лаконичное платье в пол белого цвета с кружевной накидкой. Наряд, к слову, стоит около 700 тысяч рублей. Нежный макияж подчеркнул ее природную красоту, а вот свои волосы она распустила. Небольшое количество родных и друзей присутствовали на церемонии. Они едва сдерживали слезы радости за пару.

А потом молодожены отправились в фешенебельный ресторан, чтобы отметить событие с друзьями. На праздник съехалось много звезд, включая Яну Рудковскую, которая не упустила возможности блеснуть фигурой в пышном платье изумрудно-черного цвета. А также среди гостей был знаменитый визажист Сердар Камбаров. Однако Бондарчук затмила всех, как и положено невесте. Она переоделась в короткое платье в стиле бюби-долл мятного цвета с объемными рукавами. В тон наряду она подобрала короткую фату, а вот босоножки были светлыми и открывали ее алый педикюр. Светлана с радостью танцевала и веселилась со своим новоиспеченным мужем.

На столах было много яств. Гости могли отведать морепродукты, мясо, рубы и даже устриц. Шампанское лилось рекой. Гости кричали «Горько» и радовали за молодоженов. Поклонники восхитились тем, как выглядит невеста. Многие одарили Бондарчук комплиментами, вторгаясь ее ногами. А уже ближе к ночи невеста снова переоделась. На этот раз она предстала в белом мини-платье по фигуре и фате в тон. Алая помада завершила ее образ.