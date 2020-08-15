61-летняя Марина Юдашкина в силуэтном платье в пол пришла на свадьбу Светланы Бондарчук

Бывшая жена известного режиссера вышла замуж. Знаменитости 15 августа собрались в одном из столичных ресторанов, чтобы поздравить молодоженов. Среди них была Яна Рудковская, Марина Юдашкина и другие селебрити.

Светлана Бондарчук в 2016 году развелась с Федором Бондарчуком. Она сама сообщила о его новой возлюбленной Паулине Андреевой. В 2019 году режиссер сыграл свадьбу с молодой избранницей. А теперь настала очередь Светланы. В середине лета появились слухи о ее свадьбе с бизнесменом и дизайнером Сергеем Харченко. Сама 51-летняя бизнесвумен молчала о торжестве, а вот ее подруга Надежда Оболенцева подтвердила слухи и заявила, что будет подружкой невесты.

15 августа в Гагаринском ЗАГСе Москвы Бондарчук обменялась клятвами со своим возлюбленным. Она предпочла элегантное платье из тюля с кружевную накидку. Лаконичный наряд, подчеркивающий достоинства ее фигуры, обошелся экс-модели в 700 тысяч рублей. На церемонии присутствовали только самые близкие, которые едва сдержали слезы.

Потом молодожены переместились в банкетный зал фешенебельного ресторана. Сначала Светлана фотографировалась с гостями в своем наряде в стиле Джульетты, а потом переоделась в короткое, но пышное платье мятного цвета с объемными рукавами. Она надела фату в тон и отправилась танцевать. Среди гостей была жена Валентина Юдашкина Марина. 61-летняя дама выбрала черное платье по фигуре с рюшами и гороховым принтом. Тонкий пояс сделал акцент на талии.

«Будьте счастливы», — поздравила она пару.

Также пришла на праздник Яна Рудковская, которая весь карантин провела в особняке и лишилась отпуска. Она облачилась в одно из своих платьев Dior необычной градиентной расцветки. Гостей угощали морепродуктами и другими изысканными блюдами. А Бондарчук неустанно целовалась с новоиспеченным мужем. К слову, ближе к ночи невеста сменила наряд на третий, представ в уже белом мини-платье.