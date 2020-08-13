Светлана Бондарчук устроила девичник перед свадьбой

В светской тусовке давно обсуждали готовящуюся свадьбу Светланы Бондарчук и Сергея Харченко, которая, по некоторым данным, состоится 15 августа. В ночь на 13 августа подруги светской львицы наконец-то раскрыли все карты. Приятельница Светланы Надежда Оболенцева выложила пост в своем аккаунте в Instagram.

После публикации у поклонников пропали все вопросы. В одном из московских баров Бондарчук провела девичник.

«Наша невеста», — подписала видео Оболенцева.

Еще одна приглашенная подруга Светланы, дизайнер Виктория Газинская, разместила в своих stories в Instagram хэштеги #надевишник.

Напомним, 51-летняя Светлана Бондарчук и 44-летний директор проектов студии дизайна Bestinspace Design Co встречаются уже три года и не скрывают свой роман. Будущий муж часто появлялся в соцсетях звезды. Кроме того, Светлана дружит с дочкой Сергея от прошлых отношений.

Напомним, в 2016 году после 25 лет брака Светлана Бондарчук и ее известный муж Федор Бондарчук развелись. Звезда не раз говорила, что инициатором развода была не она. Режиссер Федор Бондарчук женился раньше бывшей жены. В прошлом году он сыграл свадьбу с актрисой Паулиной Андреевой.