Кадры из ЗАГСа: Светлана Бондарчук предстала в струящемся платье в пол с кружевной накидкой

Светлана Бондарчук раньше работала моделью, а потом стала бизнесвумен. Больше 20 лет жизни она прожила с Федором Бондарчуком, но несколько лет назад пара развелась. Теперь режиссер счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой. Год назад они устроили пышную свадьбу, которая прошла в закрытом режиме. У гостей даже забирали телефоны, чтобы ни один кадр не утек в СМИ. А теперь бывшая жена актера сыграла свадьбу со своим избранником.

Слухи о предстоящем торжестве стали появляться за несколько недель. А на днях 51-летняя Светлана повеселилась на девичнике в компании подруг. 15 августа светская львица отправилась в ЗАГС с женихом Сергеем Харченко и небольшим количеством гостей. Для такого случая невеста облачилась в лаконичное струящееся платье в пол с кружевной накидкой Edem Couture за 700 тысяч рублей. От фаты она отказалась, сделав неброский макияж, распустив волосы и держа букет розовых пионов.

Подружка невесты Надежда Оболенцева запечатлела молодоженов и их первый поцелуй. Бондарчук выглядела счастливой в объятиях своего избранника, а потом подсчитала, что шесть человек не сдержали слез при виде трогательной картины. Теперь влюбленные отправилась отмечать радостное событие. По всей видимости, торжество пройдет с размахом, так как Яна Рудковская объявила, что уже мчится на праздник. А Филипп Киркоров пропустит свадьбу, так как улетел в Турцию, но уже показал подарок, который вручит по возвращению паре — картину символизирующую любовь из галереи Андрея Бартенева.

К слову, Светлана получила множество комплиментов. «Света! Поздравляем! Океан любви вам, дорогие наши!», «Самая красивая невеста», «Какая очаровательная невеста», «Платье просто волшебное», «Это нереально красиво», — прокомментировали пост подписчики.