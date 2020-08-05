«Ну что за девочка»: Стеша Маликова в широких джинсах и косухе оверсайз восхитила родных

Дмитрий Маликов после карантина успел свозить семью на море. Где певец отдыхал с женой Еленой Изаксон и детьми, неизвестно, но его дочка Стефания успела загореть и блеснуть фигурой в купальнике. Ко всему прочему, 20-летняя студентка провела время с братом Марком, который в свои два года растет не по дням, а по часам. Но уже к августу семья вернулась в столицу. Наследница артиста решила продолжить создавать одежду для девушек.

Последние недели Стеша носила лишь мини-платья своего бренда. Она придумывала и совершенствовала фасоны нарядов. Ей удалось даже создать идеальное платье миди. Но похоже, что дочка Маликова соскучилась по более практичным и современным лукам. На новом фото она предстала в широких джинсах с высокой талией, которые в тренде в этом году, а также укороченной майке и косухе оверсайз, которую дополнила шляпой с цепочкой. Завершили аутфит белоснежные кроссовки.

«Знаете, как я определяю удался ли мой образ? Когда приходит бабушка и говорит: „Ну что за красота! Ну что за девочка“, значит точно все топ», — похвасталась Маликова.

Одарила ее комплиментом и сестра певца Инна Маликова. Она оставила эмодзи с сердечками, а также заметила на фото собаку. «Кенька», — написала солистка «Новых Самоцветов». Поклонники тоже оценили ее новый образ. «Больше всего мне нравится шляпа», «Прекрасный образ! Вам идет», «Стильняжка», «Очень стильно», «Куртка словно папины», — прокомментировали пост подписчики.