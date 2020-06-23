«Живот виден»: Нюша с новой прической и в широких джинсах не смогла скрыть изменения в фигуре

Певица показала, как выглядеть ярко и по-разному каждый день. Но поклонники обратили внимание не только на ее образ.

Нюша в свои 29 лет успела проявить себя как певица, жена и мама. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым, а год назад у них родилась дочка Симба. Девушка какое-то время не выступала, наслаждаясь материнством, но теперь готова вновь покорять новые вершины. На карантине она даже записала совместный хит с Егором Кридом, с которым раньше ее связывали романтические отношения. А после завершения самоизоляции певица стала активно снимать новые видео.

Не так давно Нюша осветлила часть волос. Она решила преобразиться к лету. А на днях артистка отправилась на природу, где стала снимать видео с танцорами. На кадрах девушка предстала с новой прической. Она прицепила розовые пряди ближе к лицо. также певица предстала в широких джинсах, которые в тренде в этом сезоне, а лонгсливе. Позже она заменила пряди, сделав из разных цветов. Это новый способ каждый день выглядеть по-новому, и менять прическу, не крася локоны.

Поклонники пришли в восторг от ее модного имиджа. «Образ тебе очень идет! А локоны вообще отпад», «Какая крутая», «Красотка», «Тебе очень идет с розовыми прядями», «Круто получилось», «Так молодежно выглядишь», «А только я вижу живот?», «Беременна?», «Кажется беременна», «Живот виден», — стали комментировать пост подписчики.

Но пока Нюша не подтвердила домыслы поклонников о том, что снова готовится стать мамой. Стоит отметить, что во время первой беременности она до последнего хранила свое интересное положение в секрете.