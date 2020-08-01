«Очень красиво!»: Стеша Маликова в «идеальном» платье миди в цветочек получила комплименты

Дмитрий Маликов после карантина уехал с семьей в отпуск. Певец отдыхает на море с детьми и женой Еленой Изаксон. Наследница артиста Стефания помогает родителям приглядывать за ее маленьким братом Марком. Несмотря на трудности, она успешно перешла на 4 курс МГИМО, поэтому поехала в родителями. Дочка Маликова растет красавицей. К тому же, недавно она создала свою коллекцию летней одежды, которую носит и сама.

Ранее некоторые поклонники жаловались, что платья ее бренда очень короткие. Многие отмечали, что в них можно лишь позировать, а вот постоянно носить — не очень удобно. Недавно Стеша создала новый наряд, прислушавшись к критике. Она отдыхе она облачилась в платье миди в цветочек с вырезами на спине. Наряд подчеркиваю декольте и талию, но не облегал фигуру, открывая щиколотки. Дочка артиста позировала босиком.

«У меня не очень высокий рост (168 см), поэтому я предпочитаю носить короткое, даже если вечером я всегда ношу или длину макси, или мини. Третьего не дано, но! Мне очень хотелось создать платье, которое было бы идеальной длины, не слишком короткое, и не слишком длинное. Во всех наших платьях миди длина от талии 63 см, а в этом 81. Это очень красиво! Я обожаю это платье, одно из моих любимых. Когда я была в нем, я получала комплименты весь вечер», — похвасталась девушка.

Поклонники восхитились красотой Стешы. Многим также приглянулся ее женственный образ. «Уххх, какое платишко», «Вы такая взрослая», «Какая вы красивая и женственная! И очень на маму похожи», «Очень нежно и красиво!», «Невозможно налюбоваться», «Наша красавица», — прокомментировали пост подписчики.