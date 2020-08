«Покорим вселенную»: Стеша Маликова отметилась в «воздушном» платье с поясом-кушаком

Дмитрий Маликов провел летние дни на море со своей семьей. Он устроил каникулы и своей дочке Стефании, которая во время карантина помогала певцу приглядывать за подрастающим сыном Марком, а также смогла успешно сдать сессию и перейти на четвертый курс МГИМО. Девушка также успела создать линию летней одежды. Она давно интересуется модой, поэтому решила попробовать свои силы в качестве дизайнера и бизнесвумен.

На отдыхе Стеша с радостью носила наряд своего бренда. Главной изюминкой ее линейки стали мини-платья, которые визуально удлиняют ноги. Также девушка создала идеальное платье миди, которое подойдет невысоким девушкам. А вернувшись в Москву наследница артиста представила в нежном образе. Она облачилась в белое короткое платье из шифона с рюшами. Воздушный наряд дочка Маликова дополнила поясом-кушаком из денима.

Она продемонстрировала наряд из разных материалов. Загорелая кожа выделялась на фоне светлых нарядов, а поясом подчеркнул ее талию. Стеша призналась, что дала платью название, как у песни Френка Синатры Fly me to the moon.

«Махнеем на Луну, девочки? Возьмеем эирподсы с песней Fly me to the moon и это платье с таким же названием. Обещаю, покорим вселенную», — написала она.

Поклонники восхитились ее летним женственным образом. «Платье красивое, но ремень тяжелый..», «Платье супер, но ремень не подходит, на мой взгляд», «Платье красивое но ремень потоньше лучше сделать», «Боже, как это красиво», «Такое воздушное, но пояс точно все портит и утяжеляет образ», — прокомментировали пост подписчики.