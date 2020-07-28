«Какие красотки!»: Стеша Маликова предстала на пляжном фото с мамой и подросшим братом

Дмитрий Маликов знаменит своим вокалом, а также очень дружной семьей. Уже больше 25 лет он счастлив с Еленой Изаксон. Пара воспитала дочку Стефанию, а теперь растит сына Марка, которого им родила суррогатная мать. После карантина, который артист провел в своем загородном особняке, он решил сменить обстановку. Звездная семья уехала на море. Место, где они теперь коротают дни, остается в секрете.

Стеша недавно выпустила свою коллекцию летних нарядов, поэтому не перестает радовать поклонников, блистая на отдыхе в легких платьях. Накануне девушка устроила фотосессию на пляже. А теперь девушка поделилась трогательным семейным фото. Она позировала на пляже с мамой и братом. Наследница артиста в льняной рубашке показала стройные и изящные ноги.

57-летняя Изаксон нисколько не уступила дочке в красоте и грации. Она позировала в пляжной тунике и без макияжа. Не остался без внимания и малыш Марк, который растет очаровательным блондином.

«Счастливое время», — написала Стеша.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Одни восхитились внешностью жены Маликова, другие его дочерью и сыном. «Стеша, как же вы с Маркушей похожи! Елена красотка!», «Дружная семья на отдыхе», «Стеша, Елена, красотки», «Марик, как всегда, самый серьезный, а дамы рядом с ним — красотки!», «Какие красотки! Елена словно ваша сестра», — прокомментировали пост подписчики. К слову, многим стало интересно, где отдыхает звездная семья. Одни уверены, что кадры сделаны на юге Франции, а другие предположили, что Маликов уехал в Танзанию.