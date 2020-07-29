«А султан бы позволил?»: звезда «Великолепного века» блеснула точеной талией в соблазнительном топе

39-летняя Джансу Дере может похвастаться изящной фигурой без изъяна. Фанаты турецкой актрисы подметили, что с момента съемок в сериале она не поправилась ни на грамм.

В октябре Джансу Дере отметит свое 40-летие. Ни для кого не секрет, что актриса из турецкого сериала «Великолепный век» всегда с неохотой говорит о том, что касается ее личной жизни. Известно, что больше шести лет девушка строила отношения с комиком Джемом Йылмазом. Сама Джансу родом из Анкары, в детстве она мечтала стать балериной. Однако этим планам не суждено было сбыться. Дере строила успешную карьеру в модельном бизнесе и параллельно снималась в кино. Девушка получила роль персиянки Фирузе в историческом проекте. И этот персонаж стал для Джансу знаковым. Поклонники «Великолепного века» с замиранием сердца следили за гаремными интригами, борьбой Физуре и хасеки Хюррем султан за сердце султана Сулеймана. Симпатии фанатов разделились: одни поддерживали Мерьем Узерли, другие — Джансу Дере.

Однако в обычной жизни между этими двумя актриса не было никаких недомолвок. Дере с легкостью нашла общий язык с коллегами по съемочной площадке: Сельмой Эргеч и Нур Феттахоглу. Девушка до сих пор поддерживает с ними связь.

На личной страничке в Instagram Джансу поделилась свежим снимком из импровизированной фотосессии, блеснув точеной талией в шортах с высокой посадкой и соблазнительном топе. Поклонники актрисы из «Великолепного века» сошлись во мнении, что с момента съемок в сериала знаменитость не поправилась ни на грамм.