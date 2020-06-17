«Такая Махидевран затмила бы и Хюррем»: Феттахоглу сверкнула точеной фигурой в мини-бикини

39-летняя Нур Феттахоглу вместе с семьей уже давно обосновалась за городом. От бизнесмена Левента Везироглу актриса из турецкого сериала «Великолепный век» родила дочку Элису Гюзин. В феврале девочке исполнилось четыре годика. Малышка на два года младше наследницы Мерьем Узерли — Лары. Напомним, что с отцом своей дочери партнерша Халита Эргенча разошлась еще до родов. А вот Нур напротив, наладила отношения с Левентом. Супруги пробовали пожить некоторое время отдельно. Это было еще до того, как Феттахоглу забеременела. Но в итоге актриса все же вернулась к своему мужу. С семьей знаменитость поселилась в коттедже с бассейном и садовым участком. Таким образом, на «карантинных» каникулах Нур вместе с Элисой Гюзин могла выходить на прогулки, соблюдая при этом социальную дистанцию с соседями.

В микроблоге Феттахоглу поделилась свежим отчетным снимком, восхитив своих верных почитателей. Перед объективом фотокамеры актриса из «Великолепного века» предстала в мини-бикини и соломенной шляпке. Нур расстелила на террасе покрывало для того, чтобы позагорать на солнышке. С собой знаменитость захватила блокнот с записями, чтобы скоротать время с пользой. Поклонники актрисы не смогли найти изъяна в точеной фигуре своей любимицы.