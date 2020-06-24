«Султанша для Сулеймана»: Джансу Дере поразила точеной талией и статной фигурой в купальнике

Героиня Джансу Дере — персиянка Фирузе — появляется в сериале «Великолепный век» только в третьем сезоне. Оказавшись в гареме султана Сулеймана, девушка становится по сути главной соперницей Хюррем. Между наложницами падишаха разворачивается настоящая война за сердце и любовь правителя османской династии. С одной стороны мать четверых шехзаде, а с другой — утонченная красавица из Персии.

Стоит отметить, что и симпатии поклонников разделились, однако перевес был в пользу Хюррем. Фанаты Мерьем Узерли негодовали: в Сети то и время появлялись комментарии на тему того, что Фирузе уступает русской наложнице там, где речь заходит о преданности и искренности. Фанаты проекта сопереживали Хюррем, принимая все чаяния актрисы за чистую монету, временами забывая о том, что все реплики как Мерьем Узерли, так и Халита Эргенча были прописаны в сценарии. Многие вздохнули с облегчением, когда продюсеры «вывели» Фирузе из игры. И в очередной раз победу одержала Хюррем.

В жизни Джансу крайне редко рассказывает о личном. При этом девушка сама ведет микроблог. После съемок в «Великолепном веке» у Дере появилась целая армия поклонников. В одном из интервью актриса призналась, что она успела полюбить свою Фирузе.

В Instagram Джансу поделилась летним снимком, на котором она предстала в купальнике. Актриса подчеркнула изящную и статную фигуру, поразив точеной талией. Еще во время съемок в «Великолепном веке» она отличалась своей стройностью. В то время, как Мерьем Узерли обладала более округлыми формами.