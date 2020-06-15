«Сражаться за то, что важно для меня»: Мерьем Узерли рассказала о своем сходстве с Хюррем-султан

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась, что на протяжении трех лет ей приходилось красить волосы в рыжий оттенок.

В одном из интервью 36-летняя Мерьем Узерли рассказала о своем сходстве с Хюррем-султан. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» подметила, что у нее много общего с этим историческим персонажем. Так, к примеру, партнерша Халита Эргенча готова сражать за то, что ей дорого. В такие моменты Мерьем, как и ее героиня, испытывает духовный подъем и прилив сил.

Девушка подметила, что обладает качествами борца и не намерена полагаться на волю случая в важных для нее моментах. Но при этом Узерли заверила, что, в отличие от любимой наложницы султана Сулеймана, она никогда не стала бы причинять боль человеку ради достижения собственных целей. В этом актриса не разделяет взглядов своего персонажа.

«Как и она, я испытываю духовный подъем перед лицом необходимости сражаться за то, что важно для меня», — приводит Marie Claire слова Мерьем Узерли.

Говоря о своей героини, партнерша Халита Эргенча уточнила, что в течении трех лет ей приходилось красить волосы в рыжий оттенок. И когда актриса покинула проект, она решила сменить имидж — для себя и для новых ролей. Девушка уточнила, что с новом цветом волос она стала ощущать себя собой. Но такая перемена, как считает актриса, разочаровала поклонников Хюррем. Ведь они идентифицировали Узерли с персонажем благодаря ее рыжим волосам.

Покинув проект, актриса сконцентрировалась на семье. Она стала матерью. Партнерша Халита Эргенча сама воспитывает шестилетнюю дочку Лару. С отцом девочки знаменитость разошлась еще будучи беременной.