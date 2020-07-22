По заветам Хромченко: Высоцкая в модном платье с рюшами и гороховым принтом прогулялась с Кончаловским

В одном из своих интервью 46-летняя Юлия Высоцкая призналась, что она боится постареть. Телеведущая подметила, что в этом плане очень повезло европейским женщинам. Ведь даже в элегантном возрасте они все также притягивают к себя восхищенные взгляды сильного пола. Относительно этого высказалась и жена хоккеиста Игоря Макарова. 49-летняя Лера Кудрявцева заверила, что абсолютно не переживает из-за появления каких-то несовершенств: первых мимических морщинок или других признаков старения кожа. Единственное, чего страшится знаменитость — так это стать немощной.

Напомним, что Высоцкая моложе своего возлюбленного режиссера Андрея Кончаловского на тридцать шесть лет. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения. У пары двое детей: дочь Мария и сын Петя.

На одной из фан-страничек телеведущей появилось ее архивное летнее фото, которое сама Высоцкая ранее публиковала в личном профиле. Во время одного из романтических путешествий с мужем Юлия отправилась на прогулку по городу. Позже в микроблоге актриса опубликовала фото с режиссером. Перед объективом фотокамеры супруга Андрея Кончаловского предстала в модном контрастном белом платье с черным горошком и рюшами на декольте. Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале советовала представительницам прекрасного пола обратить внимание на этот классический рисунок, который не теряет своей актуальности. Эвелина Хромченко подметила, что наряды с гороховым принтом идеально подойдут для свидания. Но есть одно важное правило, размер горошин должен быть не слишком большим и не слишком мелким, а средним.