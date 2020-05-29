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«Маршрут спальня — ванная совершаю в легком халате»: Хромченко рассекретила, в чем ходит по дому

Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» дала понять, что отдает предпочтение комфортной и практичной одежде.

«Маршрут спальня — ванная совершаю в легком халате»: Хромченко рассекретила, в чем ходит по дому
Эвелина Хромченко (Фото: Globallookpress.com)

49-летняя Эвелина Хромченко убеждена, что представительницы прекрасного пола должны исключить из своего домашнего гардероба «засаленные халаты в пятнах и грязные тапки». Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале допускает, что женщина может облачиться в банный халат, при условии, что она только-только вышла из душа. Но ходить в нем весь день знаменитость не советует. Как считает Эвелина, такое одеяние нужно сменить на домашний костюм.

Телеведущая Эвелина Хромченко
Эвелина Хромченко предпочитает ходить по дому в трикотажных костюмах пижамного стиля. Фото: Globallookpress.com

Сама Хромченко рассекретила, в какой одежде она ходит по квартире. Так как знаменитости приходится работать и дома, соведущая историка моды старается подбирать те комплекты, которые мало чем отличаются от нарядов, в которых она ходит на повседневные рабочие встречи. Разумеется, в приоритете комфорт и практичность. Знаменитость отдает предпочтение стилю casual. Вне съемок у себя дома Эвелина ходит в трикотажных костюмах в пижамной вариации или в джинсах с джемпером.

«Маршрут спальня — ванная комната — кухня — гардеробная я совершаю в легком халате», — приводит «Домашний очаг» слова Эвелины Хромченко.

Кроме того, соведущая Александра Васильева призналась, что она не терпит беспорядка в своей ванной комнате. Знаменитости нравится, когда там висят одинаковые полотенца и халаты для всех членов семьи. Таким образом, Эвелина старается придерживаться одного стиля. Телеведущая уточнила, что предпочитает покупать хлопковые халаты из вафельного полотна.

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