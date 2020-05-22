«Выглядит потрясающе молодо»: Васильев высказался о достоинствах Вайкуле

Историк моды уточнил, что латвийская певица не скрывает свою нелюбовь к показной роскоши.

В марте 2020 года латвийская певица отметила 66-летие. В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Лаймы Вайкуле.

По словам историка моды, он лично знаком с именитой эстрадной исполнительницей. Ко всему прочему, соведущий Эвелины Хромченко стал обладателем нескольких концертных нарядов знаменитости. Артистка сама подарила Васильеву костюмы, пополнив его коллекцию.

Говоря о достоинствах Вайкуле, искусствовед припомнил, что однажды посетил особняк певицы в Юрмале. Лайму историк моды назвал радушной хозяйкой. Телеведущий подметил, что она не только уравновешенная женщина, но и латышка до мозга костей: энергичная, работящая. Артистка всегда готова радовать своего зрителя новыми концертными шоу.

Васильев уточнил, что Вайкуле пришла на эстраду в середине 1980-х и с тех пор она выступает без остановок. При этом историк моды добавил, что близкая подруга Лаймы — 71-летняя Алла Пугачева — уже давно покинула сцену. Исключение Примадонна сделала только ради своего юбилея, дав концерт в Кремлевском дворце и съездив на гастроли в Минск.

Обсуждая стиль Лаймы Вайкуле, соведущий Эвелины Хромченко заверил, что считает певицу очень красивой женщиной. Кроме того, она сумела найти свой индивидуальный стиль. Его главная составляющая — геометрия в формах. Эстрадная исполнительница отдает предпочтение трем основным цветам — черному, белому и красному. Поклонникам вряд ли удастся увидеть Лайму в платьях в горошек или в блузе с цветочным принтом.

«Она — роковая женщина-загадка в жанре фам-фаталь», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что артистка часто использует бижутерию. Певица знает толк в аксессуарах. Так, Вайкуле вряд ли позволит себе дополнить вечерний туалет вычурными драгоценностями. И при этом, как говорит Васильев, ее нельзя назвать бедной женщиной. Просто Лайма не привыкла выставлять свое богатство на показ — это в ее характере, заверил искусствовед.