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По-молодежному: Высоцкая отправилась на прогулку в джинсовых мини-шортах и кроссовках

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев акцентировал, что Юлия обладает стройной фигурой. Именно это позволяет легко менять образы.

По-молодежному: Высоцкая отправилась на прогулку в джинсовых мини-шортах и кроссовках
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

В одном из своих интервью 46-летняя Юлия Высоцкая поделилась мнением о том, что женщины с прекрасными стройными фигурами имеют полное право носить мини, независимо от возраста. Таким образом, телеведущая в корне не согласна с позицией, что переступив определенную возрастную черту, дамам нужно пересмотреть свой гардероб, отказавшись от любимых вещей в угоду неоправданных убеждений. Супруга 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского позволяет себе появляться на публике в мини-шортах, не испытывая при этом никакого дискомфорта или стеснения. Единственное, от чего бы актриса посоветовала отказаться своим сверстникам, так это от нарядов в стиле школьной формы.

Телеведущая Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая считает, что если женщина обладает стройной фигурой, она имеет полное право носить мини вне зависимости от возраста (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaoff)

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 46-летней Юлии Высоцкой. Так, историк моды обратил внимание на то, что у актрисы есть свой ярко выраженный стиль. Возлюбленная Андрея Кончаловского отдает предпочтение монохромной цветовой палитре, в особенности белым, бежевым и серым оттенкам. Соведущий Эвелины Хромченко уточнил, что Юлия имеет полное право демонстрировать фигуру, учитывая, что она обладает изящными формами и выглядит весьма привлекательно.

На одной из фан-страничек Юлии Высоцкой появилось ее архивное летнее фото, которое было сделана во время одной из заграничных поездок. К слову, этим же снимком в личном профиле делилась и сама актриса. Перед объективом фотокамеры супруга Андрея Кончаловского предстала в джинсовых мини-шортах, подчеркнув длину ног. Свой дневной аутфит Юлия дополнила простой принтованной футболкой и белыми кроссовками на шнуровке, отдав предпочтение молодежному стилю.

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