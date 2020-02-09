«Страшно стать немощной»: 48-летняя Кудрявцева объяснила, чем ее пугает старость

При этом супруга хоккеиста Игоря Макарова призналась, что она абсолютно не переживает из-за появления морщин.

Вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым 48-летняя Лера Кудрявцева воспитывает годовалую дочку Марию. Ведущая шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой во второй раз стала мамой в августе 2018 года. От предыдущих отношений у знаменитости есть уже взрослый сын Жан Ленюк, который, к слову, обзавелся наследником и сделал свою звездную маму бабушкой.

На личной страничке в микроблоге Лера Кудрявцева устроила викторину для верных почитателей. Телеведущая согласилась ответить на анонимные вопросы своих подписчиков, поделившись в Stories самым сокровенным.

Так, один из поклонников возлюбленной Игоря Макарова спросил телеведущую о том, боится ли она постареть. В ответ знаменитость объяснила, чем именно ее пугает старость. Лера заверила, что ей не хотелось бы стать немощной. При этом Кудрявцева подметила, что абсолютно не переживает из-за появления мимических морщин. Так как этого не удастся избежать никому.

«Страшно быть немощной, а морщины будут у всех!» — добавила телеведущая.

Возлюбленная Игоря Макарова не скрывает, что с появлением дочери она стала больше времени уделять семье. Вместо светских раутов, званых ужинов и вечеринок допоздна Лера Кудрявцева спешит домой, где ее ждет Машенька.