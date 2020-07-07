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Звездный гость

Лопырева прислушалась к совету Хромченко и выбрала асимметричный купальник оттенка цикламена

Модель приятно проводит время в Дубае.

Лопырева прислушалась к совету Хромченко и выбрала асимметричный купальник оттенка цикламена
Виктория Лопырева. Фото: Global look press / КП.

Модель Виктория Лопырева в настоящий момент вместе с супругом Игорем Булатовым и сынишкой Марком Лионелем живет в Дубае.

После снятия карантина в Арабских Эмиратах модель приятно проводит время на местных пляжах, наслаждаясь солнцем, прозрачным морем и простыми женскими радостями вроде шопинга и примерки стильных нарядов. Естественно, что в курортных условиях самый любимый стиль — пляжный.

Звезда уже засветила несколько экземпляров — от мини-бикини до скромных и закрытых вариантов. Кстати, последние в этом сезоне на пике популярности.

Кроме того, в трендах остаются асимметричные варианты и именно в таком блеснула Виктория во время своего последнего променада по морскому побережью. Модницы, наблюдающие за отдыхающей звездой, могли также обратить внимание на привлекательный цвет купальника — розовый в оттенке цикламена. Этот тон Эвелина Хромченко называла одним из самых актуальных этим летом.

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