«О, эти ноги!»: Лопырева на яхте блеснула идеальной фигурой в купальнике

Телеведущая, модель Виктория Лопырева с зимы проживает вместе с семьей в Арабских Эмиратах. С мужем Игорем Булатовым и сынишкой Марком Лионелем они обосновались в Дубае, и там провели долгие карантинные месяцы. Когда ограничения в стране понемногу начали снимать, Лопырева поспешила открыть пляжный сезон и вместе с семьей не раз была замечена на пустынных пляжах курорта.

На этот раз красавица отправилась в морскую прогулку на яхте. Вместе с подругой они отлично повеселились, позируя в роскошных интерьерах судна. Для поездки Лопырева выбрала закрытый красный купальник, который, тем не менее, не помешал подписчикам лицезреть идеальную фигуру модели.

«Виктория – божественна! Не перестаю восхищаться женственности, красоте, грации», «О эти ноги», «Красотка», «Вы не участвовали в конкурсе самые длинные ноги?», «Вот эта фигура», «Какие красивые ноги!!!» — не удержались от комментариев поклонники.

А накануне девушка устроила настоящий показ мод для своих подписчиков. Она продемонстрировала свои наряды, которые никак не выгуляет из-за отмены мероприятий.