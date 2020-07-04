Шопинг в Дубае: Лопырева вслед за Бородиной купила трендовые босоножки

Виктория Лопырева уже полгода находится в Дубае. Девушка приехала в жаркую страну по работе, но в итоге решила задержаться. Модель пережила карантин на курорте. Она не покидала свои апартаменты. Все свое время блондинка посвящала мужу Игорю Булатову и подрастающему сыну Марку Лео. Но уже в мае девушка стала выходить в свет, загорать на пляже, а теперь она регулярно посещает рестораны и катается на яхте.

На днях Виктория показала коллекцию вечерних нарядов. У девушки скопилось много платьев, которые она так и не «выгуляла» из-за карантина. Звезда вернулась в форму после родов, поэтому то и дело дразнит поклонников стройными ногами в мини. А накануне она отправилась на шопинг. На этот раз модель пополнила коллекцию обуви. Она решила купить трендовые босоножки этого лета. Лопырева примерила голубые мюли с плетением, а также белые и черные босоножки на шпильке с открытой пяткой.

Чуть ранее купила похожую обувь и Ксения Бородина. Девушка не удержалась от покупок после поездки в Сочи. Успела купить модные босоножки и Юлия Меньшова. Лопырева не стала показывать, какую пару обуви купила, но многие поклонники не сомневаются, что блондинка забрала все три пары, а, может, и больше. Напомним, что два года назад были в моде босоножки из тонких ремешков, потом им на смену пришли туфли-лодочки. И теперь звезды скупают обувь с квадратным носком.