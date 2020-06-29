«Я шопоголик»: Бородина купила самые трендовые босоножки этого лета

Ксения Бородина не скрывает, что очень любит путешествия. Из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить очередной отпуск. Однако при первой возможности телеведущая уехала с мужем Курбаном Омаровым и дочками в Сочи. Путешествие она совершила на автомобиле. Несколько дней звезда нежилась на солнце, парилась в бане и купалась в море. Она также устроила прогулку на яхте. Каждый раз девушка блистала в новых нарядах.

Поклонники считают Ксению иконой стиля. Она часто общается с экспертами в области моды, а недавно оделась в одинаковые брюки кюлоты вместе со стилистом Линой Дембиковой. Не удивительно, что телеведущая после отпуска сразу приобрела самые трендовые босоножки этого лета. В соцсети она показала черные мюли на каблуке стоимость 680 евро (около 55 тысяч рублей), а также другой фасон без прошивки карамельного цвета за 620 евро (около 50 тысяч рублей). К ним Бородина приобрела белую сумку-конвер той же итальянской фирмы Bottega Veneta уже за 1500 евро (около 120 тысяч рублей).

«Я шопоголик. Покажу, что урвала», — призналась звезда.

К слову, любит наряжаться и ее младшая дочка Теона. Телеведущая запечатлела девочку в лимонном платье и своих туфлях-лодочках ультрамаринового цвета. Девочка покрасовалась у зеркала и сняла обувь. Она поинтересовалась, какой у нее рост, но Ксения затруднилась с ответом. А вот поклонники оценили обновки знаменитости. Многие отметили, что такие босоножки с квадратным мысом теперь уже хит этого лета. Ранее в подобной обувь отметилась Валерия, Стеша Маликова, Юлия Меньшова.