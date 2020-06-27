50-летняя Юлия Меньшова в укороченных джинсах и белых мюлях отметилась в Кронштадте

Юлия Меньшова карантин провела на природе. Она публиковала фото из загородного дома. Артистка устраивала прогулки с мужем Игорем Гордины. Дочка Веры Алентовой обычно много работает, но она старается находить время для путешествий. Также после отмены самоизоляции блондинка отправилась с возлюбленным в Санкт-Петербурге. Она не скрывает, что рада тому, что все постепенно возвращается к прежней жизни до пандемии коронавируса.

Для поклонников Юлия устроила онлайн экскурсию. Она показала самые красивые парадные в городе, раскрыла некоторые исторические факты и показала главные достопримечательности.

А потом телеведущая отправилась с супругом в Кронштадт. Она призналась, что ни разу не была там, поэтому впервые осмотрела форт. Меньшова не устояла и устроила фотосессию на историческом месте. Она также прогулялась у храма, который называется Морской, и увидела один из самых старинных маяков России. Для прогулки телеведущая облачилась в укороченные джинсы с лампасами, рубашку оверсайз и белые мюли. Свой аутфит она дополнила круглой сумкой.

Поклонники не только поблагодарили звезду за экскурсию, но и восхитились ее летним образом. 50-летней артистке удалось сохранить фигуру за время карантина. «Вы потрясающе выглядите!», «Красотка! Так держать», «Так сохранить фигуру за веря изоляции! Вы герой», «Как на вас приятно смотреть», «Классный образ», «У вас стильные джинсы», — прокомментировали пост подписчики.