«Мама проревела полдня»: Бородина рассказала, что вечеринка в день рождения дочери чуть не сорвалась

День рождения своей старшей дочери Маруси ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина продумала заранее, с учетом разных мелочей. Но не учла погодные условия, хотя, по словам телезвезды, с самого утра обстановка на улице была прекрасная — до 33 градусов тепла и солнышко. Но когда установили батуты, начался ветер, пошел дождь, и настроение у Бородиной упало.

«И тут у меня начинается паника и истерика», — написала телеведущая в своем Instagram. И объяснила, почему: «На вечеринку дома не было рассчитано ровным счетом ничего».

Праздник Бородина запланировала на улице от начала и до конца — несколько батутов размером с 5-этажный дом, множество воздушных шаров, шатры, фотозона, диджейский пульт и музыка.

«Мама уже сегодня проревела полдня в связи с погодой. Более-менее успокоилась, батуты надули обратно. Дети все счастливые и довольные, одна мама расстроенная», — рассказывала в stories Бородина.

Как призналась сама звезда, она любит, когда все идет четко по заранее сформированному плану и продумано до самых мелочей. Но, выдыхает Бородина, все удалось, дети повеселились от души, а именинница осталась довольна.