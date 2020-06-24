«Уже бронзовая»: Ксения Бородина в эффектном купальнике похвасталась сочинским загаром

Ксения Бородина не скрывает, что любит путешествовать. До начала карантина она успела посетить Италию, Францию и Таиланд. Из-за пандемии коронавируса телеведущая отменила очередной отпуск, намеченный на лето. Она коротала дни дома с семьей, но все-же ездила на работу. А как-только режим самоизоляции был отменен, звезда отправилась в очередную поездку. На машине она с мужем Курбаном Омаровым и дочками добралась до Сочи.

Еще месяц назад Ксения утверждала, что ни за что не будет отдыхать на отечественных курортах, но в итоге изменила свое решение. Сначала телеведущая понежилась в бане с видом на горы. А потом открыла пляжный сезон. На новом фото девушка позировала в купальнике с высокой талией. Наряд для плавания кирпичного цвета подчеркнул ее пышную грудь и осиную талию. Но поклонников больше поразило то, как она сильно загорела всего за пару дней.

«24 июня сaмый длинный дeнь сoлнцeстoяния. Пoтом повoрот на зиму. У мeня все. Ушлa плaкaть», — написала Бородина.

А вот поклонники стали обсуждать наряд телеведущей. Одни назвали часть бикини звезды панталонами, а другие вспомнили, что уже видели ее в этом купальнике. Восхитились они лишь ее загаром. «У тебя шикарный загар», «Лиф маловат», «Что за панталоны», «Какой загар. Гладкая кожа», «Уже бронзовая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Ксении 38 лет. Она воспитывает двух дочерей, а вот спортом почти не занимается.