«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Откровенно говоря, старит»: Пугачева подчеркнула фигуру шортами-бермудами, но ошиблась с цветом

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова указала на модный недочет в повседневном аутфите Примадонны.

«Откровенно говоря, старит»: Пугачева подчеркнула фигуру шортами-бермудами, но ошиблась с цветом
Алла Пугачева (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На одной из фан-страничек появился архивный летний снимок, на котором Алла Пугачева была запечатлена со своей семьей — мужем шоуменом Максимом Галкиным, старшей дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.

Наследница Примадонны большую часть времени проводит в Штатах. При этом 49-летняя певица старается как можно чаще навещать звездную маму. В одном из интервью ведущий программы «Лучше всех!» уточнил, что когда Кристина с семьей приезжает к ним на каникулы, у них не возникает проблем с размещением.

И это благодаря тому, что в свое время Галкин решил построить в подмосковной деревне Грязь большой особняк, который, как говорит шоумен, визуально больше напоминает замок. Так, у каждого гостя есть отдельная спальня и зона отдыха.

Примечательно, что на прогулку с семьей Алла Борисовна отправилась в монохромном костюме, дополнив дневной аутфит босоножками на плоской подошве. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова дала экспертную оценку повседневному луку певицы.

Несмотря на то, что Примадонна выбрала вполне допустимый для отдыха наряд, она явно прогадала с выбором цветовой палитры. Так, стилист посоветовала Алле Пугачевой отказаться от такого мрачного оттенка, который ее визуально старит. Линцова уверена, что артистке больше бы подошли более светлые тона.

Певица Алла Пугачева с семьей
Алла Пугачева с Максимом Галкиным, дочкой Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым. Фото: Instagram.com/elizaveta_galkinaa

«В целом костюм имеет актуальный крой: шорты-бермуды, блуза в стиле оверсайз. Что бы я поменяла? Цветовую гамму. Советую Алле Борисовне отказаться от черного оттенка — этот тон ее немного грубит и, откровенно говоря, старит. Нашей героине бы подошла светлая палитра, которая, наоборот, будет ее освежать и омолаживать.

Но мне нравится V-образный вырез блузы, который удлиняет визуально шею и то, что рукав прикрыт до локтя. Это уже такая возрастная особенность. Ну, и поскольку певица — явная поклонница мини, это никуда не деть! Для семейного образа такой лук вполне допустим», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.

Имидж-стилист Ольга Линцова
Ольга Линцова. Фото: личный архив

Тэги

Алла Пугачеваестественная красотаЗвездный стильзвезды на карантинеКрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стиль
Loading...