«Откровенно говоря, старит»: Пугачева подчеркнула фигуру шортами-бермудами, но ошиблась с цветом

На одной из фан-страничек появился архивный летний снимок, на котором Алла Пугачева была запечатлена со своей семьей — мужем шоуменом Максимом Галкиным, старшей дочерью Кристиной Орбакайте и зятем Михаилом Земцовым.

Наследница Примадонны большую часть времени проводит в Штатах. При этом 49-летняя певица старается как можно чаще навещать звездную маму. В одном из интервью ведущий программы «Лучше всех!» уточнил, что когда Кристина с семьей приезжает к ним на каникулы, у них не возникает проблем с размещением.

И это благодаря тому, что в свое время Галкин решил построить в подмосковной деревне Грязь большой особняк, который, как говорит шоумен, визуально больше напоминает замок. Так, у каждого гостя есть отдельная спальня и зона отдыха.

Примечательно, что на прогулку с семьей Алла Борисовна отправилась в монохромном костюме, дополнив дневной аутфит босоножками на плоской подошве. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова дала экспертную оценку повседневному луку певицы.

Несмотря на то, что Примадонна выбрала вполне допустимый для отдыха наряд, она явно прогадала с выбором цветовой палитры. Так, стилист посоветовала Алле Пугачевой отказаться от такого мрачного оттенка, который ее визуально старит. Линцова уверена, что артистке больше бы подошли более светлые тона.

«В целом костюм имеет актуальный крой: шорты-бермуды, блуза в стиле оверсайз. Что бы я поменяла? Цветовую гамму. Советую Алле Борисовне отказаться от черного оттенка — этот тон ее немного грубит и, откровенно говоря, старит. Нашей героине бы подошла светлая палитра, которая, наоборот, будет ее освежать и омолаживать. Но мне нравится V-образный вырез блузы, который удлиняет визуально шею и то, что рукав прикрыт до локтя. Это уже такая возрастная особенность. Ну, и поскольку певица — явная поклонница мини, это никуда не деть! Для семейного образа такой лук вполне допустим», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.