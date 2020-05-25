«Ох, сейчас поймаю!»: Галкин поиграл в салки с двойняшками в саду их загородного особняка

Ранее в беседе с поклонниками супруг певицы Валерии — музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — признался, что давно следит за микроблогом Максима Галкина. Кроме того, возлюбленный поп-исполнительницы дал понять, что считает шоумена «фантастическим отцом». Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале всегда находит время на детей: он читает им сказки, смотрит с малышами мультики, собирает с Гарри конструктор, а с Лизой ведет философские беседы и проверяет ее знания относительно французского языка.

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В период самоизоляции супруг Примадонны отечественной эстрады придумал, чем занять детей. Вместе с шестилетними двойняшками Максим Галкин поиграл в салки в саду их загородного особняка. Как писал сайт Teleprogramma.pro, с мужем и детьми Алла Борисовна уже давно обосновалась в подмосковной деревне Грязь. А свою дачу на Истре певица доверила старшему внуку Никите Преснякову.

«Ох, сейчас поймаю! Вы в домике?! Сейчас догоню… А где вы?! Вот спрячусь…» — обратился шоумен к двойняшкам, которые бросились в рассыпную, как только увидели папу на поляне.

В итоге, телеведущему удалось «добраться» только до Лизы. Девочка подскользнулась на траве и упала. В это время, сзади к Максиму подкрался его сын и отвлек внимание отца на себя.

Примечательно, что Алла Пугачева настаивает на том, чтобы двойняшки даже в условиях дистанционного обучения не пропускали занятия по французскому языку с гувернером. В новом учебном году дети Примадонны пойдут в первый класс.