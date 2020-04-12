«Суп приготовлю и оладьи тоже»: Орбакайте в фартуке позировала с половником у плиты

Ранее Кристина Орбакайте поздравила поклонников с католической Пасхой. По словам певицы, этот день в условиях пандемии коронавируса она провела дома с семьей — восьмилетней дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым. Артистка призывает верных почитателей соблюдать все меры предосторожности в первую очередь, ради старшего поколения, которое находится в зоне риска.

В Stories старшая дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса поделилась свежими кадрами. 48-летняя Орбакайте позировала в домашнем халате и фартуке с половником в руках у плиты.

«Я пол подмету, вымою посуду… И суп приготовлю и оладьи тоже!! Ля-ля-ля…» — пропела возлюбленная Михаила Земцова.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, чаще всего в семье Орбакайте готовит именно зять Аллы Борисовны. Возлюбленному певицы нравится экспериментировать с рецептами. Так, Михаил Земцов баловал домашних цыпленком табака и запеченным в духовке картофелем. Кристина не скрывает, что обрела настоящее женское счастье рядом с нынешним избранником.

Напомним, что помимо восьмилетней дочери у Орбакайте есть уже взрослые сыновья: 28-летний Никита от музыканта Владимира Преснякова-младшего и 21-летний Дени от предпринимателя Руслана Байсарова.