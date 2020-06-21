«Акцент на тонкой щиколотке»: Пугачева в воздушной тунике появилась на веранде в ультрамодных джинсах

Ни для кого не секрет, что супруга шоумена Максима Галкина уже давно дружит с четой Юдашкиных. Так, на одной из вечеринок Примадонна повидалась с супругой именитого кутюрье. На архивном фото, опубликованном в фан-аккаунте Аллы Пугачевой, певица позировала на веранде в окружении звездных гостей мероприятия.

Эксперт портала Teleprogramma.pro Надин Мише разобрала наряд артистки, дав комментарий относительно образа избранницы Максима Галкина. Так, имиджмейкер уточнила, что Алла Борисовна сделала ставку на нейтральные оттенки. Мише похвалили певицу за современный и динамичный лук, подметив, что Примадонна не прогадала со стилем casual-шик. Он вполне уместен для такого дневного мероприятия и времяпрепровождения на открытой веранде. Так как знаменитость посетила вечеринку, в ее наряде прослеживалась нотка нарядности.

«Супруга Максима Галкина отдала предпочтение воздушной и легкой тунике. Конечно же, мы можем узнать стиль Пугачевой именно по этому предмету гардероба. Это ее фишка и очень узнаваемый фасон. Свой дневной аутфит певица поддержала массивным кольцом. Ко всему прочему, Алла Борисовна выбрала ультрамодные джинсы из голубого денима, сделав акцент на тонкой щиколотке. В целом образ современный и динамичный», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

У Марины Юдашкиной, как считает Надин, экстравагантный вектор стиля. Однако нашему эксперту не хватило каких-то ярких деталей и неординарности. Возлюбленная Валентина Абрамовича в этом туалете выглядела достаточно сдержано и элегантно.

«Чтобы я здесь поменяла?! Очки нам говорят про драйв и динамику, но больше ничем не подкреплены. Марина надела полуприталенный жакет сливочно-кремового оттенка поверх кипенно-белой футболки, которая спорит с ансамблем из-за цвета. По этой причине могу посоветовать супруге модельера добавить к этому луку украшение в виде броши. А лучше всего заменить жакет на кожаную косуху. По брюкам нареканий нет. Они идеально подчеркивают стройность ног. Что касается обуви, то такие женственные лоферы отлично сочетаются с нарядом. Тут проигрыш только по цветовой гамме», — добавила Мише.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.